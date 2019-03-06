رياضة | تقرير.. 5 لاعبين يحتاجهم ريال مدريد للخروج من أزمته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير.. 5 لاعبين يحتاجهم ريال مدريد للخروج من أزمته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش فريق ريال مدريد الإسباني أيامًا صعبة للغاية هاذ الموسم، حيث ودع الفريق الملكي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام غريمه الأبدي برشلونة، ثم خسر في كلاسيكو الدوري الإسباني أمام البلوجرانا ليفقد الأمل في اللحاق بالأخيرة في صدارة الليجا، ثم كانت الطامة الكبري بالخروج من بطولته المفضلة وحامل لقبها دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة الساحقة أمام أياكس أمستردام الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتاج ريال مدريد لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة بريقه وأمجاده من جديد وفرض سيطرته علي القارة الأوروبية كما اعتادت جماهيره في السنوات الماضية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 5 صفقات يحتاجها ريال مدريد من أجل استعادة أمجاده والعودة إلى منصات التتويج :-

1- هاري كين:

يحتاج ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم سوبر لقيادة خط هجومه في المرحلة القادمة وذلك بعد تراجع أداء الفرنسي كريم بنزيما، ويعد الإنجليزي "هاري كين" مهاجم توتنهام هوتسبير خيارًا مثاليًا لقيادة هجوم الملكي نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات هجومية وتهديفية عالية يحتاج إليها الفريق المدريدي.

2- هازارد أو مبابي:

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يحتاج ريال مدريد أيضًا للتعاقد مع جناح مميز لتعويض رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي فقد الفريق المدريدي جزء كبير من قوته وبريقه منذ انتقاله لصفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، ومن اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف النادي المدريدي البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، والفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإن كان الأول الأقرب للانضمام لصفوف الملكي.

3- نجولو كانتي:

كثيراً ما تتحدث الصحف الإسبانية عن رغبة ريال مدريد في ضم الوسط الفرنسي كانتي من صفوف تشيلسي لأنه يعتبر إضافة قوية لخط وسط الملكي خصوصاً بعد الانخفاض الكارثي في أداء ثلاثي الوسط (كاسميرو وكروس ومودريتش).

4- كوليبالي أو رومانيولي:

خط الدفاع من المراكز التي يحتاج ريال مدريد لتدعيمها خلال الفترة المقبلة، ويحتاج الفريق الملكي إلى ضم السنغالي "كاليدو كوليبالي" صخرة نابولي الإيطالي، أو "رومانيولي" قائد ومدافع ميلان، حيث أن التعاقد مع أحداهما سيكون إضافة قوية لخط دفاع المرينجي السييء.

5- خاميس رودريجيز:

سيكون ريال مدريد في حاجة للاحتفاظ بخدمات لاعبه الكولومبي "خاميس رودريجيز" المُعار لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، ويجب أن تستعيد إدارة النادي الملكي لخدمات "رودريجيز" وعدم الموافقة على بيعه نهائيًا، وذلك نظرًا لحاجة الفريق لجهوده في المرحلة القادمة، عودة رودريجيز ستكون إضافة قوية للمرينجي في الفترة القادمة.