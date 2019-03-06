رياضة | السفير المصري وعبد الحفيظ يستقبلان بعثة الأهلي في الكونغو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو المجلس، الكونغو بعد رحلة استغرقت حوالي ١٣ ساعة.

وكان في استقبال البعثة السفير حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، واللذان حرصا على تذليل كافة الإجراءات الخاصة بوصول البعثة.

واجتمع حمدي شعبان، السفير المصري في الكونغو، مع طارق قنديل رئيس بعثة الأهلي لترتيب وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بالبعثة.

وغادرت البعثة القاهرة في الثانية من صباح اليوم قبل أن تصل إثيوبيا (ترانزيت لمدة ساعتين) ومنها إلى الكونغو في رحلة طيران شاقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.