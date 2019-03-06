رياضة | 18 لاعب في معسكر قائمة المنيا قبل مواجهة التعدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعب في معسكر قائمة المنيا قبل مواجهة التعدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، معسكرا مغلقا في أسوان، استعداداً لمواجهة فريق النصر للتعدين، على ملعب التعدين بمدينة إدفو، في الثالثة من عصر الخميس، بالأسبوع الحادي والعشرون، للمجموعة الاولى، من دوري الممتاز "ب".

وضمت قائمة اللاعبين الـ 18 لتلك المباراة كل من : محمد حسانين ،و عبد الكافى رجب ،و محمد عبد القادر ،و محمد شديد ،و مصطفى الشوبكشي ،ومحمد عبدالمحسن ،و ايمن ناصر ،وأحمد رضا ،وأحمد منصور ،ومحمود حرشة ،و محمد السومة، محمد عبدالسميع ،وأحمد عصام ،ومحمود شعلان ،وحسام حسن ،وكريم حسن ،وعمرو عثمان ،وسعد بُصيلي.

وقال المدير الفني للمنيا، إن المباراة سوف تكون قوية، خاصة أن فريق التعدين من الفرق المنظمة والعنيدة على ملعبها، وجميع اللاعبين حريصين على تقديم مستوى قوي، مشيرًا إلى أنه فريق المنيا خاض تدريبات خفيفة بأرضية الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

يدخل المنيا المباراة برصيد 32 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل التعدين المركز العاشر برصيد 21 نقطة.