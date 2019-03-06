رياضة | بتروجت يفوز على جمهورية شبين ويصعد لنهائي كأس مصر 97

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يفوز على جمهورية شبين ويصعد لنهائي كأس مصر 97 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق بتروچيت من عبور عقبة جمهورية شبين فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر مواليد ٩٧ بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب طلعت حرب.

هدف المباراة الوحيد سجله عبدالرحمن أحمد فى الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الإضافي الثانى للمباراة بعد نهاية شوطى اللقاء بالتعادل السلبى . بتلك النتيجة يتأهل بتروجت لنهائي البطولة لملاقاة المقاولون والذى تغلب بدوره فى مباراة نصف النهائي الأولى على حساب فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل. ومن المقرر أن يلعب فريق جمهورية شبين مع فريق سيراميكا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع للمسابقة.

Advertisements