رياضة | فلورنتينو بيريز يرصد 300 مليون يورو لضم "صفقة القرن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يرصد 300 مليون يورو لضم "صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، إلى أن فلورنتينو بيريز مدرب نادي ريال مدريد قد أبدى تفهمه للكارثة التي ضربت صفوف الملكي هذا الموسم وسمع جيداً صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الفريق خلال مباراة أياكس بدوري الأبطال.

وتعرض بيريز لهجوم عنيف من جماهير ريال مدريد بعد خسارته المذلة أمام أياكس برباعية وخروجه من دوري أبطال أوروبا وذلك بعد أيام من توديع كأس الملك وفقدان الأمل في الحصول على لقب الليجا الإسبانية.

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وقالت صحيفة "دون بالون" الأسبانية أن بيريز يعلم جيداً حجم الكارثة وبدأ يفكر في وضع حلول لإنقاذ ريال مدريد وذلك بتجهيز مبلغ مالي كبير لإبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يريد ضم نيمار بشدة لكنه يعلم مدى انجذاب جمهور السانتياجو برنابيو للفرنسي الشاب كيليان مبابي، الذي يمكن كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده بمقابل 300 مليون يورو ورغم أن المبلغ كبير لكنها صفقة مفيدة في الحاضر والمستقبل.

وتشير الصحيفة الإسبانية أنه تم بالفعل بدء التفاوض على ضم مبابي ولكن سيكون هناك بعض العُقد في طريق الملكي ولن يحلها سوى "المال".