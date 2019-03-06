رياضة | كواليس جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق قبل موقعة جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق قبل موقعة جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أن جلسة رئيس النادي ، مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق ، قبل انطلاق مران اليوم الاربعاء ، في أرضية الملعب ، لتوجيه الشكر لهم على إدائهم خلال مباراة بترو اتليتكو الأنجولي الأخيرة وتحقيق الفوز باللقاء خارج الملعب ، والتغلب على جميع الصعوبات .



وأوضح ألمشرف علي الكرة ، أن رئيس الزمالك ، تحدث مع اللاعبين عن أهمية الفترة الحالية ، في ظل ضغط المباريات المحلية والافريقية ، وانه طالبهم بالتركيز في كل لقاء على حده وتحقيق الفوز مؤكدا ثقته في قدراتهم وامكانياتهم ، وتحقيق الفوز لمواصلة المشوار المحلي والافريقي.