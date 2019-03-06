رياضة | الترسانة يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة الرياضى تدريباته اليوم بملعب حسن الشاذلى ضمن إستعداداته لمواجهة فريق سيراميكاكيلوباترا بالجوله الـ ٢١ من منافسات دورى القسم الثانى، والمقرر لها السادسة من مساء الخميس.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المرشحين للدخول في معسكر المباراة، تحت قيادة المدير الفني أحمد كشري، وجهازه المعاون.

والترسانة فاز بالجولة الماضية على فريق دمياط بملعب رأس البر بخمسة أهداف مقابل لاشئ أحرزهم إيهاب فؤاد هدفين ، وهشام رجب ، وحسين حمدى ، وهدف بالخطأ من مدافع دمياط أحمد ابو العباسى .

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وتلقى فريق سيراميكا كيلوباترا هزيمة خلال مباراته بالجولة الماضية أمام كوكاكولا بثلاثة أهدأف مقابل هدف ، سجل هدف سيراميكا كريم عباس ، بينما أحرز ثلاثية كوكاكولا جابر سالم هدفين وإسلام كانو .

وقد إلتقيا الترسانة وسيراميكا بملعب السويس الجديد فى مباراة الدور الأول بالجولة الـ ٨ من منافسات دورى القسم الثانى، وقد إنتهى اللقاء بفوز سيراميكا على الترسانة بهدف نظيف .

ويحتل الترسانة صدارة المجموعة الثانيه برصيد ٤١ نقطة ، بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد ٣٧ نقطة .