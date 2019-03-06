رياضة | خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بالتدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي ً ، بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.



كما شهد المران مشاركه أحمد مصطفي زيزو بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الإجهاد الذي تعرض له بلقاء بترو أتلتيكو الاخير واستبداله في الشوط الثاني.



كما شارك أيضا الثنائى طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا في المران الجماعي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى ، الأحد المقبل ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية.