رياضة | 20 لاعبا بقائمة الفيوم استعدادا للقاء ديروط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا بقائمة الفيوم استعدادا للقاء ديروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الجهاز الفني لفريق الفيوم قائمة تتضمن 20 لاعب، للدخول في معسكر مغلق بأسيوط اليوم، استعداداً لخوض مباراة ديروط، بالجولة الحادية والعشرون، للمجموعة الاولى من دوري القسم الثاني، والتي ستنطلق في الثالثة من عصر الخميس.

وتوجه فريق الفيوم الى محافظة اسيوط اليوم بقائمة تضم 20 لاعب وهم ( أحمد البحيري و عمر صابر وصابر اشرف وكريم سيد و ومصطفى ريشة وأحمد سعد وعبد العزيز السيد وتيمور وأيمن شوقى وطاهر ربيع و محمد رفعت وإبراهيم سعيد ومحمود ابراهيم وكريم الشافعى وأحمد زكى وأحمد صالح والجوهرى وضياء بلبل ومحمود ابو زيد وشهاب شفيق ). وحث مجدى طلبه المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الفيوم لاعبي فريقه بضرورة التركيز في المباراة، للعودة بالثلاث نقاط. Advertisements وخلال التدريبات الأخيرة حرص المدير الفنى للفيوم على الحديث مع لاعبيه ومطالبتهم بالتركيز بالمباراة وأهمية استغلال كافة الفرص أمام مرمى ديروط والابتعاد عن ارتكاب أخطاء دفاعية والتى تمثل خطورة على مرمى الفيوم. فيما يغيب عن صفوف الفريق الثنائى دونجا ومحمود بكرى للايقاف ومحمود الحسينى للإصابة. ويحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 21 نقطة فيما يحتل ديروط المركز السادس برصيد 27 نقطة .

Advertisements