رياضة | شباب الأهلي يفوز على بيراميدز في بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الأهلي يفوز على بيراميدز في بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٧، على ضيفه، بيراميدز، بهدف دون رد. في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٥ من دوري الجمهورية للشباب.

حراسة المرمى: أحمد طارق.

الدفاع: محمد عبد المنعم – ميشو عمارة – مصطفى إلياس – بسام قاعود.

الوسط: صلاح أحمد "أوتاكا" – مصطفى عزت – مصطفى البدري – محمد فخري - يوسف علاء.

الهجوم: فادي فريد.

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وأجرى عمرو أنور، المدير الفني، تبديلاته الثلاثة. حيث دفع بالأمير حسام بدلاً من مصطفى إلياس الذي تعرض للإصابة خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني شارك هشام شعبان بدلاً من مصطفى عزت، ويوسف الجبالي بدلاً من مصطفى البدري.

وجاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٧٢ من عمر المباراة، بعدما اخترق هشام شعبان دفاعات بيراميدز بمهارة رائعة، ومرر كرة سحرية إلى زميله فادي فريد الذي لم يجد أي صعوبة في تسديد الكرة في المرمى، ليقتنص الثلاث نقاط للفريق الأحمر.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ٦٣ نقطة ليعزز صدارته للترتيب، بعدما فاز في ٢٠ مباراة، مقابل التعادل في ٣ مباريات، وبدون أي هزيمة، مسجلاً ٥٤ هدفاً فيما تلقت شباكه ١٢ هدفاً.

ومن المقرر أن يلتقي شباب في المباراة التالية مع بتروجت، السبت المقبل، على أن يواجه الزمالك، الثلاثاء المقبل، في لقاء القمة المؤجل من الجولة السابعة عشرة للموسم، وستتبقى له مباراة أخرى مؤجلة أمام المصري من الجولة التاسعة عشر.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.