رياضة | تأخير موعد مران المنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأخير موعد مران المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، تأخير موعد مران الفريق، ليقام في السادسة مساءً بدلًا من المران عصرًا على الملعب الفرعى بإستاد القاهرة الدولى.

وجاء قرار المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، حتى يعتاد اللاعبون على اللعب تحت الأضواء الكاشفة، لا سيما أن مباراة الفريق أمام نظيره منتخب المالاوى ستقام في الثامنة مساء الجمعة المقبل، على الأضواء الكاشفة لملعب بتروسبورت.

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كما رفض غريب، التدرب على ملعب بتروسبورت، من أجل إراحة الأرضية قبل مواجهة مالاوي، وديًا الجمعة المقبلة.

ويحضر مدرب الأحمال البدنية بالمنتخب الأول "بول يورينتى" تدريب المنتخب الأوليمبي، حيث يقوم باستخدام جهاز "GBS" لقياس القدرات البدنية ومجهود وتحركات كل لاعب من لاعبى المنتخب الأوليمبي، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأوليمبي.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو