رياضة | ثورة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلوح ثورة في الأفق في ريال مدريد بعد انهيار إمبراطوريته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهزيمة مذلة 1-4 على أرضه أمام أياكس أمستردام، ومن المتوقع الإطاحة بالعديد من اللاعبين إضافة لتغيير المدرب.



وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأربعاء، أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورينتينو بيريز، عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارته داخل إحدى القاعات بملعب سانتياغو بيرنابيو امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمناقشة تداعيات السقوط المدوي للنادي الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن بيريز ناقش مع أعضاء مجلسه الظروف الراهنة لريال مدريد والفترة الحرجة التي يمر بها بعد أن خرج من المنافسة على مستوى كل البطولات (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) في غضون 6 أيام.

وربما يمتلك المدرب سانتياغو سولاري عقداً حتى 2021 لكن لا أحد يتوقع استمراره عقب نهاية الموسم الحالي بعدما أشرف على هزيمة كارثية في إياب دور الـ16 أمس الثلاثاء، وضعت حداً لهيمنة استمرت 1012 يوماً على المسابقة الأوروبية الأبرز.

كما أنهت الخسارة عملياً موسم ريال مدريد، بعد أن تسببت هزيمتان متتاليتان أمام الغريم التقليدي برشلونة في خروجه من كأس ملك إسبانيا وابتعاده بفارق 12 نقطة عن الفريق الكاتالوني في سباق لقب الدوري.

وذُكر بالفعل اسم جوزيه مورينيو، الذي فاز بالدوري برصيد 100 نقطة لكن ترك إرثاً من الانقسام بعد ثلاث سنوات في مدريد، كأفضل رجل يقود عملية تغيير تشكيلة فازت بكل شيء لكنها أصبحت بالية.

ولا يعمل المدرب البرتغالي حالياً بعد إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر (كانون الأول) ورغم وصول وظيفته قبل الأخيرة مع تشيلسي إلى نهاية كارثية مماثلة، بدا أن صحيفة ماركا تدق طبول عودته للعاصمة الإسبانية وحثت رئيس النادي فلورنتينو بيريز على إعادته لإستاد سانتياغو برنابيو. Advertisements

وقالت الصحيفة: "نتيجة إيجابية واحدة من الممكن استخلاصها من حطام الليلة السوداء، وهي أن حان الوقت أمام أفضل مدرب في العالم جوزيه مورينيو للعمل، أفضلية مورينيو هي أنه حر الآن وفي انتظار الاتصال به، أحضره الآن يا فلورنتينو بيريز".

عملية معقدة

وسيكون إصلاح تشكيلة بها العديد من اللاعبين البعيدين عن مستواهم والذين تخطوا بالفعل حاجز 30 عاماً أو اقتربوا منه ويحصلون على أجور باهظة، عملية أكثر تعقيداً بالنسبة لمدريد.

ويبدو غاريث بيل، الذي سدد في القائم ضد أياكس وأنهى المباراة مصاباً في الكاحل، في طريقه لنهاية مشواره في إسبانيا، بينما أصبح رحيل إيسكو ومارسيلو شبه مؤكد بعد استبعادهما من الفريق في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، يحتاج ريال إلى وجه جديد لاستعادة قوته الهجومية بعد فشله في تعويض فقدان كريستيانو رونالدو و50 هدفاً كان يسجلها بشكل معتاد كل موسم.

لكن المدافع ناتشو قال إنه لا يشعر بأن هذه نهاية حقبة في فريقه، الذي كان حتى أمس الثلاثاء، يحكم قبضته على المسابقة الأوروبية الأبرز بشكل لا سابق له.

وقال: "لا أعتقد أن فترتنا انتهت، هذه التشكيلة جيدة جداً".