رياضة | مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وفقرة خاصة لـ"عبد الغني وإبراهيم حسن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وفقرة خاصة لـ"عبد الغني وإبراهيم حسن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسه مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي ، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، والمقرر لها الأحد ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وتحدث جروس مع اللاعبين عن اهمية المباريات المقبلة ، الأفريقية والعربية ، وضرورة الفوز على فريق جورماهيا الكينى ، الأحد المقبل، لمواصلة مشوار الكونفدرالية الأفريقية .

وطالب جروس اللاعبين بالتركيز الشديد والالتزام التام من أجل تخطي هذه المرحلة ، مؤكدا ثقته فيهم للصعود للدور المقبل.

كما شرح بعض الأمور الفنية المعينة التي ينوي تنفيذها بالتدريبات.

Advertisements

وخصص الجهاز الفني للفريق فقره خاصة للثنائي محمد عبدالغني وإبراهيم حسن ، علي هامش تدريبات اليوم الاربعاء .

حيث أدى عبدالغني وحسن تدريبات تأهيليه اعقبها تدريبات بالجيم ، بسب معاناتهم من بعض الإرهاق العضلي، وفضل الجهاز الاكتفاء بهذه الفقرة خوفا من تفاقم الأمر ، علي أن ينتظما بشكل طبيعي غدا.

وانتظم لاعبو الزمالك ، اليوم في التدريبات استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى ، الأحد المقبل ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية .

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، تدريبات قويه تأهيليه بالكرة علي هامش تدريبات اليوم الاربعاء ، المقامة على ملعب النادي، وقام الجهاز بتقسيم اللاعبين الي عده مجموعات ،قاموا بتأدية تدريبات بالكرة تمريرات طويلة وقصيره ، كذلك بعض الفقرات البدنية ، يأتي ذلك للحفاط علي لياقة اللاعبين في ظل عودتهم من الراحة .