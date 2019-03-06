رياضة | جورماهيا الكيني يخوض مرانه الأول ببرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورماهيا الكيني يخوض مرانه الأول ببرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق جورماهيا الكيني تدريبه الأول صباح اليوم على هامش معسكره ببرج العرب.

وانتظم الفريق الكيني في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

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ووصلت أمس الثلاثاء بعثة جورماهيا إلى القاهرة قادمة من الجزائر بعد مواجهة نصر حسين داي في الجولة الرابعة وتوجهت البعثة مباشرة لبرج العرب للانتظام في معسكر مغلق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط ويتصدر نصر حسين داي المجموعة برصيد 7 نقاط ويأتي الفريق الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبترو اتليتكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.