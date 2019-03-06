رياضة | بعثة الأهلي تصل الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تصل الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الكونغو في الثالثة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة. وتوجهت البعثة الى فندق الاقامه والذى يبعد عن مطار الكونغو بما يقرب من ساعة ونصف

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الكونغو في الثالثة من فجر اليوم الأربعاء قبل أن تهبط في مطار إثيوبيا للتزود بالوقود ثم استأنفت رحلتها مرة أخرى إلى الكونغو في رحلة استمرت ما يقرب من ١١ ساعة .

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.