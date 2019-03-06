رياضة | جروس يشتكي من أرضية ملعب برج العرب قبل مباراة جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يشتكي من أرضية ملعب برج العرب قبل مباراة جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أرضية ملعب برج العرب.

ويستضيف برج العرب مباريات الفريق الإفريقية وستقام عليه مباراة جورماهيا الكيني المقرر لها الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر أن جروس طلب من إدارة الزمالك حل الأمر بنقل المباريات الإفريقية في الفترة المقبلة لملعب بديل سواء كان سيتم السماح بحضور الجمهور في هذا الملعب من عدمه.