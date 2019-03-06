رياضة | نجم الإسماعيلي ينضم لقائمة منتخب ناميبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الإسماعيلي ينضم لقائمة منتخب ناميبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب نامبيا بقيادة ريكاردو مانينتى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة زامبيا يوم 23 مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.

القائمة شهدت ضم 28 لاعب من بينهم “بنسون شيلونجو” مهاجم وهداف الإسماعيلى الذى يقدم أداء مبهر منذ ارتدائه القميص الأصفر مؤخرا بجانب كل من فيرجيل فريس ، ماكس مبييفا ، لويدت كازابوا ، إدوارد ماوفا ، بيتروس شيمبي ، تيبيريوس لومبارد ، أنانياس غيبهارد ، ويلي ستيفانوس ، دينزيل هاوسيب ، بيتر شالولي ، مارسيل باباما ، ريان هاناموب ، دينامو فريدريكس ، إميليو مارتن ، رونالد كيتجيري ، إيفان كامبيرابا ، إدموند كامباندا ، منا كاتوبوز ، سادني أوريكهوب ، جوسلين كاماتوكا ، فيتابي نغاروكا ، تشارلز هامبيرا ، كنزور كاوبيرورا ، إيتامونوا كيمووين ، إيمانويل هييتا ، أبسالوم إيمبوندي ، ديون هوتو كافينجي.