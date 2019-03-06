انت الان تتابع تفاصيل خبر فنانة لبنانية تستفز جماهير ريال مدريد بهذه الأغنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 05:38 مساءً - في خضمّ المعاناة التي يحياها ريال مدريد وأنصاره في جميع أرجاء العالم، نشرت الفنانة اللبنانية يارا مقطع فيديو من إحدى حفلاتها وهي تغني لفريقها المفضل برشلونة، الذي حقق فوزين متتاليين على غريمه الملكي في مسابقتين مختلفتين، في غضون 5 أيام فقط.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت يارا في مقطع الفيديو تُغني أغنية "حبيبي برشلوني" للفنان حسين الجسمي، وذلك خلال إحدى حفلاتها الموسيقية التي تزامنت مع كلاسيكو الليغا، الذي انتهى بفوز "البارسا" بهدف دون رد.

وعلّقت يارا على مقطعها المصوّر بـ"قلت نحتفل على طريقتنا"، في خطوة وصفها أنصار "الملكي" بـ"الاستفزازية"، خاصة مع سلسلة النكسات التي تعرض لها الفريق، وكان آخرها الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونال الفيديو أكثر من 750 ألف مشاهدة عبر حساب يارا، الذي يتابعه أكثر من 7 ملايين شخص.

بدوره رد حساب برشلونة على منصة "إنستغرام" على يارا بإعادة نشر الفيديو، وأرفقه بتعليق "شكراً من القلب"، حيث نال ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على حساب العملاق الكتالوني، الذي يحظى بمتابعة أكثر من 66 مليوناً.

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وتُعد الفنانة اللبنانية من عشاق برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أنها نشرت أكثر من صورة لها وهي تتابع مباريات "البلوغرانا" في مختلف المسابقات على أرضية ملعب "كامب نو".

وتحرص يارا على مشاركة أنصارها وجماهيرها في الوسطين الفني والكروي مقاطع فيديو بشكل دوري، ما يُظهر اهتمامها وإلمامها الكبيرين بالمواعيد الرياضية الكبيرة.