انت الان تتابع تفاصيل خبر جماهير "الملكي" تُطالب بـ"رأس" فلورنتينو بيريز والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 05:38 مساءً - طالبت جماهير فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد باستقالة الرئيس فلورنتينو بيريز عقب الخروج الكارثي من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهذه المرة الأولى التي يودّع فيها الفريق الملكي المسابقة القارية منذ عام 2010، حين انتهى مشوار "البلانكو" على يد ليون الفرنسي.

وخسر الريال على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة (4-1)، ليودع بطولته المفضلة التي حمل لقبها في النسخ الثلاث الأخيرة، بعدما فشل في الحفاظ على فوزه ذهاباً (2-1).

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بعضاً من جماهير "الميرنغي" بقيت في ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد نهاية اللقاء، وظلت تهتف ضد بيريز وطالبته بضرورة تقديم استقالته والرحيل عن النادي الملكي.

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ولم تكن واقعة دوري الأبطال الأولى هذا الموسم ضد بيريز؛ بل هتف مشجعو ريال مدريد ضد الرئيس عقب السقوط أمام برشلونة بهدف نظيف في كلاسيكو الليغا الأخير، قبل 3 أيام من المباراة القارية.

ورغم رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن القلعة البيضاء، فإن بيريز لم يعوضهما بأسماء رنانة وفضّل التعاقد مع لاعبين شبان عديمي الخبرة، وهو ما كان مستحيلاً أمام الغريم التقليدي برشلونة محلياً وكبار القارة أوروبياً.

وخسر ريال مدريد هذا الموسم لقب كأس السوبر الأوروبي، وخرج رسمياً من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، كما أنه يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا متخلفاً بـ12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

واكتفى الفريق الملكي بتحقيق بطولة وحيدة في الموسم حين تُوّج بطلاً لكأس العالم للأندية، بعد فوزه على العين الإماراتي في المباراة النهائية.