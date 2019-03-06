انت الان تتابع 7 مصريين يزينون قائمة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

نشرت مجلة "فوربس" في نسختها الصادرة للشرق الأوسط، أبرز 30 شابا اعتبرتهم الأكثر تأثيرًا في المنطقة، استنادًا إلى حجم الإنجازات التي قدموها في مجالات تخصصهم بالنظر إلى الجوائز التي حصلوا عليها ودخلهم السنوي إضافة إلى الاستثمارات التي تعلقت بهم، وكيفية مساهمتهم في تغيير شكل مجالهم، والمنظور الخاص بمستقبلهم، إلى جانب اهتمام وسائل الإعلام بتغطية أخبارهم، وضمت القائمة العديد من الأسماء من جنسيات ومجالات مختلفة من بينها الرياضة والعلوم وإدارة الأعمال والفنون والثقافة.

ووجد في تلك القائمة 7 أسماء مصرية من بينهم 3 رياضيين هم: نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والذي توج الموسم الماضي بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما حطم الرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد للبطولة برصيد 32 هدفًا. وضمت القائمة أيضًا نجمة الإسكواش نور الشربيني والتي توجت منذ

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