7 مصريين يزينون قائمة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

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٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
نشرت مجلة "فوربس" في نسختها الصادرة للشرق الأوسط، أبرز 30 شابا اعتبرتهم الأكثر تأثيرًا في المنطقة، استنادًا إلى حجم الإنجازات التي قدموها في مجالات تخصصهم بالنظر إلى الجوائز التي حصلوا عليها ودخلهم السنوي إضافة إلى الاستثمارات التي تعلقت بهم، وكيفية مساهمتهم في تغيير شكل مجالهم، والمنظور الخاص بمستقبلهم، إلى جانب اهتمام وسائل الإعلام بتغطية أخبارهم، وضمت القائمة العديد من الأسماء من جنسيات ومجالات مختلفة من بينها الرياضة والعلوم وإدارة الأعمال والفنون والثقافة.
ووجد في تلك القائمة 7 أسماء مصرية من بينهم 3 رياضيين هم: نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والذي توج الموسم الماضي بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما حطم الرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد للبطولة برصيد 32 هدفًا. وضمت القائمة أيضًا نجمة الإسكواش نور الشربيني والتي توجت منذ
ووجد في تلك القائمة 7 أسماء مصرية من بينهم 3 رياضيين هم: نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والذي توج الموسم الماضي بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما حطم الرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد للبطولة برصيد 32 هدفًا.
وضمت القائمة أيضًا نجمة الإسكواش نور الشربيني والتي توجت منذ أيام بلقب بطولة العالم، إضافة إلى نجم الإسكواش الآخر محمد الشوربجي.
أما عن باقي المصريين الذين وجدوا في القائمة فهم: نجيب سويرس مؤسس شركة "Yup"، إضافة إلى آية وموناز عبد الرؤوف مؤسستي شركة Okhtein فى مجال الموضة.
ووجد أيضا مايكل فريد شريك مؤسس شركة Spyce فى مجال الأغذية والمشروبات، وعمر جابر الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس ومعتز سليمان رئيس قطاع التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة Instabug فى مجال التكنولوجيا.
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