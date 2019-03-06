انت الان تتابع فان ديك يستهدف لقب البريميرليج عن الجوائز الفردية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
أعرب المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، عن عدم اهتمامه بالفوز بالجوائز الفردية، مشيرًا إلى أن تركيزه الأكبر ينصب على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما قدم فان ديك عروضا مميزة برفقة الريدز منذ بداية الموسم، جعلته من أبرز المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خرج ليفربول معه بـ17 مباراة بشباك نظيفة من إجمالي 29 مواجهة خاضها الريدز في البريميرليج هذا الموسم يحتل بها الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا خلف حامل اللقب مانشستر سيتي، وذلك حسبما صرح لموقع "فور فور تو".
وقال فان ديك: "أريد التركيز على تحقيق شيء خاص، لم يحققه هذا النادي منذ 29 عامًا، وإذا فزت أنا بجائزة فردية أو أي زميل آخر، فسيكون الأمر رائعًا بكل تأكيد". وأضاف: "سيكون شرفًا أن أتوج بتلك الجائزة، ولكني سأكون فخورًا أيضًا إذا فاز أي لاعب من ليفربول بالجائزة، بعد هذا الموسم الرائع، كما فعل محمد صلاح
وأضاف: "سيكون شرفًا أن أتوج بتلك الجائزة، ولكني سأكون فخورًا أيضًا إذا فاز أي لاعب من ليفربول بالجائزة، بعد هذا الموسم الرائع، كما فعل محمد صلاح الموسم الماضي".
وتابع: "الفوز بلقب الدوري سيشعرني بمزيد من الفخر، وسيكون نتاج عمل كبير قدمناه طوال الموسم، هذا هو ما يحفزني من أجل دخول كتب التاريخ إلى الأبد، وهذا هو ما يصنع أسطورة اللاعب، وهذا هو السر وراء لعب كرة القدم، أن تصبح أسطورة عند نهاية مسيرتك".
كانت هذه تفاصيل خبر فان ديك يستهدف لقب البريميرليج عن الجوائز الفردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.