انت الان تتابع فان ديك يستهدف لقب البريميرليج عن الجوائز الفردية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

أعرب المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، عن عدم اهتمامه بالفوز بالجوائز الفردية، مشيرًا إلى أن تركيزه الأكبر ينصب على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما قدم فان ديك عروضا مميزة برفقة الريدز منذ بداية الموسم، جعلته من أبرز المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خرج ليفربول معه بـ17 مباراة بشباك نظيفة من إجمالي 29 مواجهة خاضها الريدز في البريميرليج هذا الموسم يحتل بها الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا خلف حامل اللقب مانشستر سيتي، وذلك حسبما صرح لموقع "فور فور تو".

Advertisements

وقال فان ديك: "أريد التركيز على تحقيق شيء خاص، لم يحققه هذا النادي منذ 29 عامًا، وإذا فزت أنا بجائزة فردية أو أي زميل آخر، فسيكون الأمر رائعًا بكل تأكيد". وأضاف: "سيكون شرفًا أن أتوج بتلك الجائزة، ولكني سأكون فخورًا أيضًا إذا فاز أي لاعب من ليفربول بالجائزة، بعد هذا الموسم الرائع، كما فعل محمد صلاح