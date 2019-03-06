انت الان تتابع زوجة مارسيلو تفتح النار على إدارة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

مارسيلو

نشرت كلاريس الفيس، زوجة البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، اليوم الأربعاء، رسالة باحتمالية رحيل زوجها عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقالت «اعرف قيمتك.. عندما يعاملك شخص بشكل هامشي، وكأنك في حصار وليس كرة قدم، لا تقبل أبدًا بما لا تستحقه.. في بعض الأحيان عليك ألا تهتم، لأنك ستشعر أنك غير مهم لشخص يعني لك الكثير»، وجاء ذلك بعدما ودع الريال بطولة دوري أبطال أوروبا، بالسقوط أمس أمام نظيره أياكس الهولندي، بأربعة أهداف مُقابل هدف.

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وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل عرض مقدم من جانب نادي يوفنتوس لضم الدولي البرازيلي مارسيلو. ونشرت صحيفة «سبورت ميدياسيت» الإيطالية أن اليوفي ينوي تقديم عرض إلى ريال مدريد في الصيف المقبل لضم الظهير الأيسر للمرينجي مقابل مبلغ مالي من 40 إلى 45 مليون يورو نظير الحصول