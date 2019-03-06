انت الان تتابع ماذا قال نجوم ريال مدريد عن فضيحة أياكس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

واصل ريال مدريد سجله السلبي في غياب قائده سيرجيو راموس.. وذكر موقع سكواكا للإحصائيات أن ريال مدريد خسر آخر 3 مباريات على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.. غاب عنها راموس

أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية والمجتمعية لنادي ريال مدريد، مدى قسوة خروج المرينجي من دوري أبطال أوروبا، بالخسارة أمام أياكس بنتيجة (4-1)، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة، وأطاح أياكس بحامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي، وتأهل لربع نهائي التشامبيونزليج، ورباعية أياكس حملت توقيع حكيم زيياش ودافيد ناريس ودوشان تاديتش ولاسه شوني، بينما سجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70، وصعد الفريق الهولندي إلى دور الثمانية في البطولة القارية، بفوزه (5-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وقال بوتراجينيو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نحن جميعًا ندرك ما قدمه هؤلاء اللاعبون إلى النادي خلال السنوات الماضية، لا أحد يفوز دائما". وأضاف: "أواسي الجماهير لأننا خسرنا بطريقة قاسية جدا، ونحن لسنا معتادين على هذا الأمر، لكن المباراة انتهت، يجب علينا تقييم كل شيء، هي ليلة حزينة

وقال بوتراجينيو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نحن جميعًا ندرك ما قدمه هؤلاء اللاعبون إلى النادي خلال السنوات الماضية، لا أحد يفوز دائما".

وأضاف: "أواسي الجماهير لأننا خسرنا بطريقة قاسية جدا، ونحن لسنا معتادين على هذا الأمر، لكن المباراة انتهت، يجب علينا تقييم كل شيء، هي ليلة حزينة للجميع، لكن علينا الهدوء، لدينا مباريات عديدة في الأسابيع المقبلة".

وواصل بوتراجينيو تصريحاته، قائلا: "كل الظروف في المباراة كانت ضدنا، من أول كرة فاران التي اصطدمت بالعارضة، وهدف أياكس الأول، كما أن كل العناصر التي كانت من الممكن أن تكون معنا كانت ضدنا".

ريال مدريد أكبر من الجميع



بينما أعرب سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من الهزيمة المُذلة ضد أياكس، وقال سولاري خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "الإقصاء مؤلم بسبب المشجعين الذين دعمونا بشكل مذهل في اللحظات الصعبة، بذلنا كل ما في وسعنا، لكن لم نُحقق أهدافنا".

وأضاف مدرب الريال: "هذا الفريق هو بطل أوروبا في آخر 3 مواسم، توديع البطولة يهدر قيمة الجهد المبذول، لكن يثبت صعوبة الفوز باللقب القاري.. غياب سيرجيو راموس بالطبع دون التحدث بشكل غير لائق عن أي لاعب، كنا نفتقد قائدنا، والموسم صعب جدا، لكننا هنا من أجل إظهار الروح والشخصية في اللحظات الصعبة، يجب أن نتحلى بالشجاعة في الأوقات الحرجة".

وأردف سولاري: "الندم على قراراتي؟ إنه سؤال مستحيل، المدرب يتخذ قراراته قبل انطلاق المباراة، وبشكل عام أعرف أنها سنة مُعقدة، خاصة مع وجود العديد من الشباب في فريق كبير بحجم ريال مدريد.. وما يتعين علينا القيام به هو الحصول على السلام الداخلي في هذه اللحظة الصعبة، والتعامل بالشخصية، لأن ريال مدريد أكبر من الجميع، ويعود دائمًا أقوى".

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أياكس يستحق التأهل



من جانبه اعترف توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، بأن فريقه استحق الهزيمة أمام أياكس، وقال كروس، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "نحن نشعر بالحزن، وأعتقد أن أياكس كان الفريق الأفضل، وأيضًا في مباراة الذهاب.. إنه أمر صعب، لكن علينا أن نتقبل أنهم (أياكس) يستحقون الوجود في ربع النهائي".

وأضاف كروس: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الكأس (أمام برشلونة)، لكن دائمًا يكون الأمر صعبا حين تتلقى هزيمة بثلاثية، والفريق افتقد لكل لاعب منا، وأنا أولهم، ومن الطبيعي أن يكون لديك موسم سيئ، وليس من الطبيعي أن يحدث ما حدث في السنوات الثلاث الماضية (التتويج بدوري الأبطال).. لقد عانينا أيضا في العام الماضي، وهذا العام كانت لدينا بعض المباريات الجيدة".

كارفاخال يعجز عن وصف شعوره.. ويرفض الاختباء



كما أعرب داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، عن خيبة أمله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، وقال كارفاخال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "أعتقد أنني لم أشعر بهذا الإحساس من قبل، لا أعرف كيف أصفه، في أسبوع واحد على ملعبنا خرجنا من كل البطولات، ولا تُوجد أعذار، الفريق المنافس كان أفضل، واستحق التأهل".

وأضاف كارفاخال: "لم يكن من السهل علينا الخسارة مبارتين أمام برشلونة. دخلنا المباراة بكل الرغبة للفوز، لكن خطأين جعلا النتيجة 2-0. بدأنا الشوط الثاني جيدا لكن الهدف الثالث قتل طموحنا.. لا أعتقد أنها النهاية، لدينا فريق شاب، وقادر على التطور، يجب علينا المواجهة، وليس الاختباء".

يجب أن نرفع رؤوسنا ونتعلم من الأخطاء



ويرى ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، أن حقبة الميرنجي الحالية لم تنته بالهزيمة المُذلة ضد أياكس، حيث قال ناتشو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "إنها ليلة صعبة للغاية، كان علينا أن نكون أقوياء وناضجين.. كانت مباراة نهاية، ما فعلناه سيتذكره الجميع لفترة طويلة، يجب علينا أن نرفع رؤوسنا ونتعلم من الأخطاء دون أن ننسى ما فعلناه".

وتابع ناتشو: "لقد كان أسبوعًا صعبًا للغاية، نتفهم غضب الجماهير، لكن أول المتأثرين بالهزيمة هم نحن.. لا أعتقد أن هذه الحقبة انتهت، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين تستطيع القتال على كل الألقاب، رغم أن البعض يقول إننا بحاجة إلى تدعيمات".

الهزيمة مؤلمة للجميع



بينما أعرب لوكاس فاسكيز، مهاجم ريال مدريد، عن استيائه من الهزيمة ضد أياكس، وقال فاسكيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "هي هزيمة لم نكن نتوقعها، وهذا مؤلم جدا للجميع، ونحن آسفون لمشجعينا، لأننا لا نستطيع مواصلة القتال على اللقب".

وأضاف فاسكيز: "نحن ريال مدريد ونحن مُضطرون للفوز بالألقاب، لذلك الآن الوضع صعب، وعلينا إنهاء الموسم بأفضل طريقة لأننا يجب أن نكون مُحترفين في الأوقات الجيدة والسيئة".