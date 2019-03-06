شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تصدر بيانًا بعد حفظ بلاغات رئيس الزمالك ضدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية بياناً رسمياً لتأكيد عدم صحة البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدها، بالإساءة إلى الرموز والمؤسسات الوطنية، في مكاتبات رسمية وكذلك اتهامها بالاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية، وهو البلاغ الذي حفظته نيابة الأموال العامة، وكشف بيان اللجنة الأوليمبية موقف البلاغات المقدمة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، عضوي مجلس الزمالك السابقين، والمقدمة من رئيس اللجنة الأوليمبية.

وجاء نص البيان كالتالي ..

بيان اللجنة الأوليمبية المصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

صدق الله العظيم

تقدم السيد / رئيس نادى الزمالك ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس اللجنة الأوليمبية وآخرين بتهمة السب والقذف بإحدى الطرق العلنية؛ وقد اصـطـُـنعـت في سبيل إثبات هذا الاتهام الكاذب خطابات ورسائل نصية دأب رئيس نادى الزمالك على ترويجها وإشهارها في كل محفل ليـُـلصق على غير الحقيقة بقيادات اللجنة الأوليمبية تهمة الإساءة إلى الرموز والمؤسسات الوطنية، ويشينها بتهمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية.

Advertisements

وقد تصدت نيابة أمن الدولة العليا لتحقيق هذا الاتهام المقيد بالقضية رقم 1606 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وأجرت مراجعة لكل مراسلات اللجنة وكافة الخطابات الصادرة منها، وكذا فحص أجهزة اللاب توب والحاسب الآلى الخاصة باللجنة، واستخدمت في فحصها كافة الأساليب والوسائل الفنية، مستعينة بالجهات المتخصصة وفق الأصول المرعية، وخلصت النيابة العامة بعد تحقيقات استطالت لأكثر من ثلاثة أشهر، وبعد سماع كافة أطراف الاتهام لـعـدم صـحـة نـسـبـة تلك الخطابات الكاذبة والرسائل المزعومة إلى اللجنة الأوليمبية المصرية أو أحد قياداتها، والقطع بعدم صدور أي من تلك الأكاذيب والإساءات من أي مسؤول فيها.

واللجنة الأوليمبية المصرية منـذ اللحظة الأولى التي روج ونسب لها فيها السيد رئيس نادى الـزمالك تلك الخطابات والرسائل كـانت على يـقـين كامل وراسخ بصحة موقــفـها، وعدم صدور تلك الترهات عنها، وأن كل ما يكيله السيد رئيس نادى الزمـالك مـن اتهامــــات، هدمتها تحقيقات النيابة العامة الموقرة، لا يعدو في حقيقتــه أن يكــون فصـــــــلاً من فصـــــــول حملته الضروس التي يشنها على اللجنة الأوليمبية المصرية، وتشكل حلقة جديدة بائسة مما دأب عليه رئيس نادى الزمالك من كيل الاتهامات للجنة وكذا للقيمة الوطنية والرمز الدولي الدكتور / حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحاولة لإقامة الدليل الواهى لما يصدح به دوماً من استقواء اللجنة الأوليمبية المصرية بالهيئات الدولية والإساءة للرموز والمؤسسات الوطنية.

واللجنة الأوليمبية تؤكد على منهجها الثابت الذي لا تحيد عنه ولا تقبل له بديلًا من حل كل الاختلافات في وجهات النظر داخل وطننا وفي إطار مؤسساتنا الوطنية الموقرة، رائدنا في ذلك اليقين أن كل المسؤولين والمؤسسات العاملة في المجال الرياضي بمصر يهدفون تحقيق صالح الرياضة ورفعة شأنها وإن اختلفت اجتهاداتهم أو تباينت آراؤهم.

واللجنة الأوليمبية المصرية إذ تنحني إجلالاً وتقديراً لقرار النيابة العامة المصرية الذي انتصر للحق وأعاد الأمور إلى نصابها كاشفاً زيف المدعين، ومبرئاً ساحة اللجنة الأوليمبية المصرية مما أراد أن يلصقه بها رئيس نادى الزمالك، تؤكد على استمرار تمسكها بكل الحقوق القانونية في مواجهة وردع أي إساءة تصدر عن رئيس نادى الزمالك أو غيره، ونحن على يقين جازم بأننا نمارس دورنا كإحدى مؤسسات هذا الوطن الغالي في دولة يظللها القانون وتحميها مؤسسات وطنية قادرة وحريصة على ردع أي خروج على القانون أو الأخلاقيات.

وختاماً تؤكد اللجنة الأوليمبية المصرية على تكاتفها الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية في السعى الدؤوب لتحقيق كل ما فيه صالح الرياضيين والرياضة المصرية، والعمل المخلص ضمن سياسة الدولة وخطتها التي تلتزم بها اللجنة الأوليمبية وقيادتها لرفع راية مصرناً الغالية في كافة المحافل الدولية والإقليمية.