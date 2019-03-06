شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوقف «بوكيتينو» مدرب توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء 6 مارس الجاري، إيقاف ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، مباراتين بجانب غرامة قيمتها عشرة آلاف جنيه إسترليني بسبب ما وصفه بتصرفه المشين تجاه مايك دين، حكم مباراة توتنهام مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي ضد بوكيتينو، بعد اتهامه بارتكاب سلوك غير لائق مع مايك دين، عقب مباراة توتنهام وبيرنلي، التي أقيمت في إطار الجولة الـ27 من عمر البريمييرليج، وانتهت بخسارة السبيرز 1-2.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن بوكيتينو بذلك لن يتواجد على مقاعد بدلاء توتنهام في مباراتي ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.