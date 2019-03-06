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شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة المسابقات» تحدد مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباريات دور الثمانية ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يومي الاثنين والثلاثاء الأول والثاني من أبريل القادم.
ويلتقي يوم (الاثنين) الاتحاد والباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويستضيف النصر نظيره الجيل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويلاقي الاتفاق الهلال على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وتختتم مواجهات دور الثمانية يوم (الثلاثاء) بمواجهة وحيدة تجمع التعاون والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
واعتمدت اللجنة إقامة مباراتي دور الأربعة يوم السبت الموافق 27 أبريل 2019، التي سيتحدد على ضوئها طرفا المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين وموعد إقامتها.
وقررت اللجنة بناء على ذلك إقامة الجولتين 29 و30 ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يومي 11 و16 مايو القادم.
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