شكرا لقرائتكم فيرمينو : تركت الدفاع ولعبت في الهجوم بسبب رونالدينيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول عن تأثره بمواطنه رونالدينيو، خلال مسيرته بعد انتقاله من اللعب كمدافع إلى مركز المهاجم، مروراً باللعب في خط الوسط وتحديداً في المركز رقم 10.

نجم ليفربول يتألق بسبب رونالدينيو

وقال فيرمينو في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "كنت أشعر بالانبهار من طريقة لعب رونالدينيو لكن ذلك لم يكن كافياً وكنت في حاجة لتحسين أسلوب لعبي، وأحاول أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

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على الرغم من مشاركته في العديد من المواقع، إلا أنه منذ وصول يورجن كلوب مدرب ليفربول، بات يشارك أكثر كمهاجم صريح. النتيجة كانت تسجيل البرازيلي الدولي 61 هدفاً في 181 مباراة.

وأضاف فيرمينو: "كنت لاعب وسط، كما أنني لعبت كمدافع. كلما حصلت على الكرة، كنت أشعر بالملل وأجد نفسي انضم للهجوم، لذلك كنت كل عام أتطور في الملعب، وعندما وصلت لفريق دون 17 عاماً، أصبحت ألعب في المركز رقم 10، وهو المركز الذي كنت ألعب فيه حتى وقت قريب. فكرة يورجن كلوب كانت أن أشارك في المركز رقم 9. وافقت على لعب هذا الدور وتكيفت معه. الآن أريد الاستمرار في هذا المركز حتى نهاية مسيرتي".

واختتم نجم ليفربول تصريحاته قائلا: "نتفق سوياً أنا وكلوب. هو مدرب ممتاز وشخص رائع وعاطفي للغاية داخل الملعب. عندما يشيد بي، هذه إشارة إلى أنني أفعل ما يريده مني. هو يحفزني على الاستمرار، ويدفعني للقيام بالأشياء التي يريدها".