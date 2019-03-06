شكرا لقرائتكم رسميا.. عودة بطولة الأهرامات الدولية للاسكواش لمصر مجددا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش psa عن عودة بطولة الأهرامات الدولية، والتي نظمتها مصر في أعوام سابقة باعتبارها أحد أكبر البطولات في اللعبة .

كان أبطال الاسكواش المصريين قد حققوا نتائج أكثر من طيبة في بطولة العالم التي استضافتها شيكاغو أول مارس الجاري، حيث توج باللقب علي فرج للرجال ونور الشربيني في السيدات.

ووقع الاتحاد الدولي للاسكواش، عقد شراكة مع شركة "آي إيفنتس" برئاسة عمرو منسي، أسطورة الاسكواش الأسبق، لإسناد تنظيم بطولات العالم لمده ٣سنوات قادمة في خطوة تؤكد علي ثقة الاتحاد الدولي في التنظيم المصري وتعكس مدي الاستقرار .

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وتهيمن مصر على التصنيف العالمي للاسكواش، حيث يحتل الرجال المراكز الأربعة الأولى وهم علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، بينما تحتل السيدات الثلاث مراكز الأولى وهن رنيم الوليلي، نور الشربيني، نور الطيب.

وكشف الاتحاد الدولي عن تنظيم بطولتي العالم للسيدات وبطولة أخرى بفئة البلاتنيوم للرجال خلال عام ٢٠١٩ في مصر والتي تعد من أكبر البطولات في الاسكواش

أوضح عمرو منسي أن بطولة العادم للسيدات ستقام في مصر خلال العام الجاري بجانب بطولة بلاتنيوم للرجال والتي ستقام بعد سنوات من الغياب في منطقة أهرمات الجيزة، تعكس ثقة الاتحاد الدولي في مصر و أضاف بأنه ستقام بطولة بلاتنيوم للسيدات والرجال خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ على أن تقام في مصر خلال العامين المقبلين، حيث يبلغ مجموع جوائز البطولتين، ٣٢٥ ألف دولار و١٦٥ ألف دولار.

منطقة الأهرامات التاريخية سبق واحتضنت أهم بطولات العالم في الاسكواش ولكن توقف ذلك منذ عدة سنوات مشيرا إلى أنه تقرر العودة مرة أخرى للمنطقة التاريخية بهدف تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن نجوم العالم سيشاركون في البطولات الأربعة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.