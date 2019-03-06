شكرا لقرائتكم زيدان على بعض خطوات لقيادة ريال مدريد من جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الأسبانى جلسة خاصة مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضى للملكى، لمناقشة مستقبل سانتياجو سولاري بعد الهزيمة الكارثية ضد أياكس أمستردام 1-4 والخروج من دورى أبطال أوروبا مساء أمس،الثلاثاء.

كان فريق ريال مدريد قد تلقى هزيمة قاسية 1-4 أمام أياكس أمستردام فى إياب دور الـ 16 لدورى الأبطال، ليودع المسابقة من ثمن النهائى حيث كان فائزاً فى جولة الذهاب بنتيجة 2-1.

وفقاً لما نشره البرنامج الأسبانى "Chiringuito El"، إن رئيس ريال مدريد إستقر مع أنخيل سانشيز المدير الرياضى للنادى على عودة الفرنسى زين الدين زيدان إلى القيادة الفنية للمرينجى وإقالة سولاري قبل نهاية الأسبوع عندما يلتقى الملكي مع بلد الوليد يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

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أضاف البرنامج الاسبانى، أن الفرنسى زين الدين زيدان رحب بفكرة العودة إلى تدريب ريال مدريد لكن طالب بيريز بالإنتظار حتى نهاية الموسم الجارى، إلا أن رئيس الملكي يتمسك بتوليه إدارة الفريق فورًا وعدم الانتظار حتى الصيف المقبل، مع منحه كل الصلاحيات الخاصة بتعاقدات الموسم الجديد.

كان الفرنسى زين الدين زيدان قد حقق تاريخاً كبيراً مع ريال مدريد بالحصول على 9 ألقاب خلال موسمين ونصف أبرزهم 3 ألقاب دورى أبطال أوروبا الثلاث مواسم الماضية.