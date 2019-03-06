شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعلن غياب فينيسيوس شهرين ونصف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فريق ريال مدريد الأسبانى عن طبيعة إصابة البرازيلى فينيسيوس جونيور جناح الملكى، والتى تعرض لها ضد أياكس أمستردام الهولندى فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا وإنتهت بهزيمة مُذلة للمرينجى 1-4.

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كان فريق ريال مدريد قد تلقى هزيمة قاسية 1-4 أمام أياكس أمستردام فى إياب دور الـ 16 لدورى الأبطال، ليودع المسابقة من ثمن النهائى حيث كان فائزاً فى جولة الذهاب بنتيجة 2-1.

وكشف النادي في بيان عبر موقعه الرسمى، أن فينيسيوس جونيور يعانى من تمزق فى أربطة الكاحل للساق اليمنى ومن المتوقع غيابه لمدة تصل إلى شهرين ونصف بعد الإصابة التى تعرض لها فى اللقاء ليخرج على أثرها من الدقيقة 35 ويتسبب فى أزمة هجومية للملكى.