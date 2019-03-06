شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تصدر بيان بشأن بلاغ مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا رسميا يتضمن موقف اللجنة ومجلسها بعد حفظ البلاغ المقدم من رئيس الزمالك ضدها، وكذلك موقف البلاغات المقدمة ضد أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوى مجلس الزمالك السابقين والمقدمة من رئيس اللجنة الأولمبية.

واكتفت اللجنة الأولمبية بالبيان الرسمى، بعد إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرراً عقده اليوم بمقر اللجنة.

وجاء نص البيان كالتالي ..

بيان اللجنة الأولمبية المصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

صدق الله العظيم

Advertisements

تقدم السيد / رئيس نادى الزمالك ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس اللجنة الأولمبية وآخرين بتهمة السب والقذف بإحدى الطرق العلنية ؛ وقد أصـطـُـنعـت في سبيل إثبات هذا الاتهام الكاذب خطابات ورسائل نصية دأب رئيس نادي الزمالك علي ترويجها وإشهارها في كل محفل ليـُـلصق علي غير الحقيقة بقيادات اللجنة الأولمبية تهمة الإساءة إلي الرموز والمؤسسات الوطنية ، ويشينها بتهمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية .

وقد تصدت نيابة أمن الدولة العليا لتحقيق هذا الاتهام المقيد بالقضية رقم 1606 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، وأجرت مراجعة لكل مراسلات اللجنة وكافة الخطابات الصادرة منها ، وكذا فحص أجهزة اللاب توب والحاسب الآلي الخاصة باللجنة ، واستخدمت فى فحصها كافة الأساليب والوسائل الفنية ، مستعيناً بالجهات المتخصصة وفق الأصول المرعية ، وخلصت النيابة العامة بعد تحقيقات استطالت لأكثر من ثلاثة شهور ، وبعد سماع كافة أطراف الاتهام لـعـدم صـحـة نـسـبـة تلك الخطابات الكاذبة والرسائل المزعومة إلى اللجنة الأولمبية المصرية أو أحد قياداتها ، والقطع بعدم صدور أى من تلك الأكاذيب والإساءات من أى مسئول فيها .

واللجنة الأولمبية المصرية منـذ اللحظة الأولي التي روج ونسب لها فيها السيد رئيس نادى الـزمالك تلك الخطابات والرسائل كـانت على يـقـين كامل وراسخ بصحة موقــفـها، وعدم صدور تلك الترهات عنها ، وأن كل ما يكيله السيد رئيس نادى الزمـالك مـن اتهامــــات . هدمتها تحقيقات النيابة العامة الموقرة لا يعدو في حقيقتــه أن يكــون فصـــــــلاً من فصـــــــول حملته الضروس التي يشنها علي اللجنة

الأولمبية المصرية ، وتشكل حلقة جديدة بائسة مما دأب عليه رئيس نادى الزمالك من كيل الاتهامات للجنة وكذا للقيمة الوطنية والرمز الدولي الدكتور / حسن مصطفى – رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، ومحاولة لإقامة الدليل الواهي لما يصدح به دوماً من استقواء اللجنة الأولمبية المصرية بالهيئات الدولية والإساءة للرموز والمؤسسات الوطنية .

واللجنة الأولمبية تؤكد علي منهجها الثابت الذي لا تحيد عنه ولا تقبل له بديل من حل كافة الاختلافات في وجهات النظر داخل وطننا وفي إطار مؤسساتنا الوطنية الموقرة ، رائدنا في ذلك اليقين أن كافة المسئولين والمؤسسات العاملة في المجال الرياضي بمصر يهدفون تحقيق صالح الرياضة ورفعة شأنها وإن اختلفت اجتهاداتهم أو تباينت أراءهم .

واللجنة الأولمبية المصرية إذ تنحني إجلالاً وتقديراً لقرار النيابة العامة المصرية الذى انتصر للحق وأعاد الأمور إلى نصابها كاشفاً زيف المدعين ، ومبرئاً ساحة اللجنة الأولمبية المصرية مما أراد أن يلصقه بها رئيس نادى الزمالك ، تؤكد على استمرار تمسكها بكافة الحقوق القانونية في مواجهة وردع أي إساءة تصدر عن رئيس نادى الزمالك أو غيره ، ونحن على يقين جازم أننا نمارس دورنا كأحد مؤسسات هذا الوطن الغالي في دولة يظللها القانون وتحميها مؤسسات وطنية قادرة وحريصة على ردع أي خروج على القانون أو الأخلاقيات.

وختاماً تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على تكاتفها الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية في السعي الدؤوب لتحقيق كل ما فيه صالح الرياضيين والرياضة المصرية ، والعمل المخلص ضمن سياسة الدولة وخطتها التي تلتزم بها اللجنة الأولمبية وقيادتها لرفع راية مصرناً الغالية فى كافة المحافل الدولية والإقليمية

اللجنة الأولمبية المصرية