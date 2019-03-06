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تقديم موعد معسكر المنتخب قبل مباراتي النيجير ونيجيريا 24 ساعة...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، تقديم موعد معسكر الفراعنة في مارس الجاري لمدة 24 ساعة.

 

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واتفق الجهاز الفني على انطلاق المعسكر يوم 17 مارس الجاري بدلا من يوم 18 حتى يستفيد بالوقت في تدريب اللاعبين.

 

ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات امم افريقيا بجانب ودية نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر.

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