شكرا لقرائتكم تقديم موعد معسكر المنتخب قبل مباراتي النيجير ونيجيريا 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، تقديم موعد معسكر الفراعنة في مارس الجاري لمدة 24 ساعة.
واتفق الجهاز الفني على انطلاق المعسكر يوم 17 مارس الجاري بدلا من يوم 18 حتى يستفيد بالوقت في تدريب اللاعبين.
ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في ختام تصفيات امم افريقيا بجانب ودية نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر.
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