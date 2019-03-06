شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جروس مع لاعبى الزمالك قبل الاستعداد لجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريب الجماعى اليوم الأربعاء، على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الفوز على فريق جورماهيا الكينى لمواصلة مشوار الكونفدرالية الأفريقية، وطالب الخواجة اللاعبين بالتركيز الشديد والالتزام من أجل تخطى هذه المرحلة، مؤكدا ثقته فى قدرة اللاعبين على الصعود للدور المقبل، كما شرح جروس بعض الأمور الفنية لتطبيقها في التدريبات.

وأدى الفريق تدريبات قوية وتأهيلية بالكرة، كما قام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، قاموا بتأدية تدريبات بالكرة وتمريرات طويلة وقصيره، كذلك بعض الفقرات البدنية، من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل عودتهم من راحة استمرت 48 ساعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داى المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط.