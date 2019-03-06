شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفوز على لبنان فى منافسات تنس الطاولة بالدورة العربية المدرسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب الجزائري للطالبات على نظيره اللبناني في منافسات تنس الطاولة بالدورة العربية المدرسية، المقامة بالصالة المغطاة رقم 3 باستاد القاهرة.
وحسم شابات الجزائر المباراة بنتيجة 3- 2 في مواجهة حماسية مع نظيراتهن اللبنانيات، ليحصد الثنائى الجزائرى أول نقطتين بمنافسات الدورة.
وتضم منافسات الدورة العربية المدرسية لتنس الطاولة كل من مصر وفلسطين والأردن والجزائر ولبنان، وبهذا الفوز تكون الجزائر في المركز الأول، فى إنتظار باقي المواجهات.
وتقام الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة خلال الفترة من 5 إلى 13 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
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