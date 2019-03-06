شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يهنئ والده بفتح حساب على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد حجازى لاعب المنتخب المحترف فى صفوف وست بروميتش الإنجليزى على تهنئة والده بفتح حساب على انستجرام .

ونشر حجازى عبر صفحته على انستجرام صور تجمعه بوالده ووالدته لتهنئة أبيه بفتح الحساب الجديد ، قائلا أهلا بك على انستجرام .

تلقى وست بروميتش ألبيون الذى يضم بين صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى هزيمة قاسية أمام ضيفه فريق ليدز يونايتد برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية على ملعب "ايلاند رود"، فى افتتاح مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب".

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خاض حجازى المباراة بالكامل، ولكنه لم ينجح فى مساعدة فريقه من تفادى الهزيمة.