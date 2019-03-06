شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء لخالد بو طيب عبر "الواتس اب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الزمالك والجهاز الفنى بقيادة السويسرى كرستيان جروس، على تقدم واجب العزاء للمهاجم المغربى خالد بوطيب، فى وفاة والده الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، حيث قام اللاعبون والجهاز الفنى بإرسال رسال تعازى ومواساة للاعب عبر "الواتس اب" نظرًا لصعوبة السفر إلى المغرب.

وحصل خالد بوطيب على إذن من الجهاز الفنى، للعودة إلى مسقط رأسه بالمغرب، بعدما تلقى خبر وفاة والده، وسمح الجهاز بعودة اللاعب للمغرب لحضور مراسم دفن والده والعزاء، على أن يعود بوطيب إلى القاهرة والانضمام لتدريبات فريقه الجماعية يوم الجمعة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرًا على بترو أتليتكو بهدف دون رد.

ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثًا برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط.