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شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى وطارق طه يساندان إسماعيلى 99 لحسم بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص باهر المحمدى وطارق طه ثنائى فريق الكرة الأول بالإسماعيلى على تحفيز لاعبى فريق الشباب بالقلعة الصفر مواليد 99.
ويستعد الفريق الذى يتصدر دورى الجمهورية برصيد 54 نقطة لملاقاة سموحة غدا باستاد جامعة القناة ،حيث يبحث شباب الدراويش عن انتصار يسهم فى توسيع الفارق مع اقرب الملاحقين.
وقام ثنائى الدراويش بحث اللاعبين على تقديم مزيد من التألق واستمرار مسيرة الانتصارات من أجل حسم التتويج بالبطولة.
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