شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أحمال المنتخب الأول يحضر تدريب الأوليمبى بسبب جهاز الـgps والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر مدرب أحمال المنتخب الأول "بول يورينتى" لمران المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب المقرر له السادسة مساء اليوم في إطار الإعداد لأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى نوفمبر المقبل بالقاهرة.

ويتواجد مدرب الأحمال فى جهاز المكسيكي خافيير أجيري ، فى مران اليوم للمنتخب الأوليمبى من أجل العمل بجهاز الـgps و الذى يقيس الحالة البدنية والفنية والمجهود الذى يبذله اللاعب فى المران ، وتحركاته داخل الملعب أيضاً.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة مالاوي فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت.