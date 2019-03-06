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جونياس يرفض خوض دجلة ودية استعدادا للطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، خوض مباراة ودية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم يوم 11 مارس القادم ضمن فعاليات الأسبوع الـ 26 من عمر مسابقة الدورى العام المصرى.

 

واستأنف فريق وادي دجلة، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، بعد الراحة السلبية التى منحه ا الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز علي انبي في الجولة الـ 25 بهدفين مقابل هدف .

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ويأمل دجلة في الفوز علي الطلائع وحصد الثلاث نقاط ليكون الفوز الثالث على التوالى والهروب من المراكز المتأخرة وشبح الهبوط.

 

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