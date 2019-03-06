شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو مهاجم الإسماعيلى ينضم لمنتخب بلاده عقب مواجهة الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى لمنتخب بلاده عقب مواجهة الأفريقى التونسى المقرر لها يوم 16 مارس الجارى لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وكان المدير الفنى لنامبيا ريكاردو مانينتى قد أعلن قائمة لاعبيه التى ضمت 28 لاعبا استعدادا لمواجهة زامبيا يوم 23 من الشهر الحالى ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة.
يذكر أن شيلونجو يتألق بشكل لافت للنظر مع الإسماعيلى، حيث شارك فى 11 لقاء سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر شيلونجو مهاجم الإسماعيلى ينضم لمنتخب بلاده عقب مواجهة الإفريقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.