شيلونجو مهاجم الإسماعيلى ينضم لمنتخب بلاده عقب مواجهة الإفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى لمنتخب بلاده عقب مواجهة الأفريقى التونسى المقرر لها يوم 16 مارس الجارى لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وكان المدير الفنى لنامبيا ريكاردو مانينتى قد أعلن قائمة لاعبيه التى ضمت 28 لاعبا استعدادا لمواجهة زامبيا يوم 23 من الشهر الحالى ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة.

يذكر أن شيلونجو يتألق بشكل لافت للنظر مع الإسماعيلى، حيث شارك فى 11 لقاء سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.