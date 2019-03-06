شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة النقاد تشكر كل من ساهم فى إنجاح مؤتمر "نبذ التعصب .. والفتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله بالشكر لكل من ساهم فى إنجاح مؤتمر "نبذ التعصب .. والفتن"، وفى مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة والسادة نائب الرئيس وأعضاء مجلس الادارة، والنائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والسادة رؤساء ومسئولو أندية الدورى الممتاز.. ونجوم كرة القدم الكبار وكل السادة المحترمين من الشخصيات العامة التى حرصت على الحضور.

كما تقدم المكتب التنفيذى للرابطة بخالص الشكر لمجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على هذا التعاون الجيد لإقامة المؤتمر والزميل الفاضل الدكتور ياسر أيوب الذى أدار المؤتمر بصورة طيبة محترمة، والزميل الفاضل الاستاذ ماجد غراب على مجهوده فى إعداد توصيات المؤتمر وإعلانها فى نهاية المؤتمر.

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وأعرب المكتب التنفيذى عن تقديره لدور زملائه الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية الأساتذة الأفاضل على حرصهم على الحضور والمشاركة والدعم المستمر طوال الأيام الماضية لإنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل الذى يليق بقيمة رابطة النقاد الرياضيين.

ويعتذر المكتب التنفيذى للسادة الأفاضل الذين لم تتاح لهم الفرصة للحديث خلال المؤتمر نظرا لظروف ضيق الوقت، كما يوضح المكتب التنفيذى بأن المؤتمر قد نجح فى توصيل رسالته وأهدافه بهذا الجمع الكبير الذى تضامن مع الفكرة لأنهم هم من يديرون كرة القدم.