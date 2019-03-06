شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للإسكواش يؤكد ثقته فى التنظيم المصرى بعودة بطولة الأهرامات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش psa عن عودة بطولة الأهرامات الدولية، والتى نظمتها مصر فى أعوام سابقة باعتبارها أحد أكبر البطولات فى اللعبة.

كان أبطال الاسكواش المصريين قد حققوا نتائج أكثر من طيبة فى بطولة العالم التى استضافتها شيكاغو أول مارس الجارى، حيث توج باللقب على فرج للرجال ونور الشربينى فى السيدات.

ووقع الاتحاد الدولى للاسكواش، عقد شراكة لإسناد تنظيم بطولات العالم لمدة 3 سنوات قادمة فى خطوة تؤكد على ثقة الاتحاد الدولى فى التنظيم المصرى وتعكس مدى الاستقرار.

Advertisements

وتهيمن مصر على التصنيف العالمى للاسكواش، حيث يحتل الرجال المراكز الأربعة الأولى وهم علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، بينما تحتل السيدات الثلاث مراكز الأولى وهن رنيم الوليلي، نور الشربيني، نور الطيب.

وكشف الاتحاد الدولي عن تنظيم بطولتي العالم للسيدات وبطولة أخرى بفئة البلاتنيوم للرجال خلال عام 2019 في مصر والتي تعد من أكبر البطولات في الاسكواش

تقام البطولة القادم للسيدات ستقام في مصر خلال العام الجارى بجانب بطولة بلاتنيوم للرجال والتي ستقام بعد سنوات من الغياب في منطقة أهرمات الجيزة، تعكس ثقة الاتحاد الدولي في مصر و أضاف بأنه ستقام بطولة بلاتنيوم للسيدات والرجال خلال عامي 2020 و2021 على أن تقام في مصر خلال العامين المقبلين، حيث يبلغ مجموع جوائز البطولتين، 325 ألف دولار و165ألف دولار.

منطقة الأهرامات التاريخية سبق واحتضنت أهم بطولات العالم في الاسكواش ولكن توقف ذلك منذ عدة سنوات مشيرا إلى أنه تقرر العودة مرة أخرى للمنطقة التاريخية بهدف تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن نجوم العالم سيشاركون في البطولات الأربعة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.