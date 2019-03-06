شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص 7 لاعبين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا تتحدث جماهير الكرة عن اللاعبين ذى الأسعار العالية، خاصة أنهم يخطفون الأنظار بسبب صراع الأندية على الفوز بخدماتهم، ليصبحوا نجومًا على الساحة قبل أن يقدموا أوراق اعتمادهم.

فى المقابل نجد بعض اللاعبين ينتقلون من ناد لآخر دون حدوث ضجة، نظرًا لقلة المقابل المادى الذى يتحمله النادى الراغب فى الحصول على خدمات اللاعب، ومع ذلك نجد العديد منهم يتألقون حتى يصبحون نجومًا فيما بعد، ونرصد أرخص 7 لاعبين فى الدورى وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

- إسلام حازم لاعب النجوم.. 25 سنة.. القيمة التسويقية 25 ألف يورو

- مصطفى السيد لاعب النجوم.. 22 سنة.. القيمة التسويقية 50 ألف يورو

Advertisements

- خليل نيمار لاعب بتروجت.. 20 سنة.. القيمة التسويقية 50 ألف يورو

- خالد صبحى لاعب الجونة.. 23 سنة.. القيمة التسويقية 50 ألف يورو

- علاء عبد العظيم لاعب الإسماعيلى.. 22 سنة.. القيمة التسويقية 50 ألف يورو

- أحمد عبد الرسول لاعب بتروجت.. 26 سنة.. القيمة التسويقية 100 ألف يورو

- محمد عبد العاطى لاعب دجلة.. 23 سنة.. القيمة التسويقية 100 ألف يورو