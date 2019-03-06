شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تنظم حفل افتتاح المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة حفل الافتتاح الرسمى للمعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحة، في تمام الساعة 5 مساء غداً الخميس، في المركز الاوليمبي بالمعادي بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وكان وزير الشباب والرياضة قد شهد المؤتمر الصحفى للإعلان عن المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحية مارس 2019، بمشاركة نخبة من المسئولين والمستثمرين فى قطاع الرياضة وعدد من الإعلاميين.
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