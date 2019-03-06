شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تنظم حفل افتتاح المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة حفل الافتتاح الرسمى للمعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحة، في تمام الساعة 5 مساء غداً الخميس، في المركز الاوليمبي بالمعادي بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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وكان وزير الشباب والرياضة قد شهد المؤتمر الصحفى للإعلان عن المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحية مارس 2019، بمشاركة نخبة من المسئولين والمستثمرين فى قطاع الرياضة وعدد من الإعلاميين.