شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 6 مارس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن إصابة حمدى فتحى بمزق فى الخلفية، اتحاد الكرة يحصل على مقر اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا "مجانا".

- مفاوضات سموحة مع أبو جبل لتمديد تعاقده تصل لنقطة الصفر

تعثرت مفاوضات سموحة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق فى ملف تجديد عقده، فى ظل اقتراب انتهائه مع الفريق الأزرق، بعد أن كان الحارس الدولى على وشك التجديد، إلا أن ثمة خلاف نشب بين الطرفين أعاد المفاوضات لنقطة الصفر.

- الأولمبية تشكل لجنة لمناقشة تعديل مكافآت أولمبياد الشباب مع وزارة الرياضة

قررت اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة لعقد جلسات مع مسئولى وزارة الشباب والرياضة لمناقشة تعديل مكافأة أبطال أولمبياد الشباب، التى أقيمت بالأرجنتين للحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبروزنية، والمراكز من الرابع إلى الثامن.

- تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن إصابة حمدى فتحى بمزق فى الخلفية

اطلع الجهاز الطبى بالنادى الأهلى على الأشعة التى أجراها حمدى فتحى لاعب وسط الفريق، وأعلن مسئولو الأهلى أن الأشعة أثبتت إصابته بمزق فى العضلة الخلفية ويحتاج للتأهيل لفترة تترواح من 4 إلى 6 أسابيع.

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- اتحاد الكرة يحصل على مقر اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا "مجانا"

اتخذ اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة قرارا بتخصيص مقر للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، فى مركز التعليم المدنى فى الجزيرة، ولن يتحمل اتحاد الكرة أى مبالغ مقابل استئجار هذا المقر، حيث رفض أشرف صبحى وزير الرياضة الحصول على أى مبالغ من الجبلاية.

- "كاف" يطلب تعديل نظام الملاعب قبل أمم أفريقيا 2019

تلقت اللجنة المنظمة لبطولة أمّم أفريقيا التى تستضيفها مصر الصيف المقبل، ملاحظات من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على الملاعب التى تستضيف مباريات البطولة بداية من 21 يونيو المقبل، وطلب "كاف" تعديل نظام الملاعب قبل انطلاق البطولة.

- لاسارتى يدرس إعادة إسلام محارب لتشكيل الأهلى

يناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى إعادة إسلام محارب لاعب الفريق للحسابات الفنية بعد إبعاده خلال الفترة الماضية.

- الإسماعيلى يعلن جاهزية محمد الشامى لموقعة مازيمبى

عاد محمد الشامى صانع ألعاب الإسماعيلى وجناحه لتدريبات الفريق الجماعية بعد غياب دام أكثر من 60 يوما.