يلا شوت باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر PSG VS Manchester United |الاسطورة Livehd7| تابع...

نتابع معكم يلا شوت باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر، وذلك في مساء اليوم الأربعاء 6-3-2019 في مباراة الإياب بعد أن انتهت مباراة الذهاب في إنجلترا بهدفين مقابل هدف لصالح باريس، ونتابع على ملعب الأمراء مباراة العودة، عبر رابط الاسطورة Livehd7، تابع لايف نتيجة مباراة باريس ضد المان يونايتد، ونحن معكم بتفاصيل المباراة، والتوقيت والقنوات الناقلة للحدث الأبرز في أوروبا.

يلا شوت باريس سان جيرمان

لعل نتيجة مباراة الذهاب تكون في صالح نادي باريس سانجيرمان، حيث فاز النادي الباريسي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ على ملعب أولد ترافولد معقل نادي مانشستر يونايتد في يوم 12 فبراير 2019، بعد أن سجل اللاعب كيمبيمبي في الدقيقة 53 ثم اللاعب مبابي في الدقيقة 60، في مباراة شهدت طرد بوجبا وخمسة إنذارات لنادي المان يونايتد، وأربعة إنذارات لنادي باريس، مما يشير إلى سخونة اللقاء الخاص بالذهاب، ولن يشارك بوجبا في مباراة اليوم، ويستفيد نادي باريس من نتيجة مباراة الذهاب بهدفين خارج أرضه، ومباراة اليوم على ملعبه ووسط جمهوره.

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات لمباراة كرة القدم اليوم عودة دور 16 بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تاريخ لقاءات الناديين

التقى نادي باريس مع المان يونايتد في مناسبتين فقط، وفاز في كلاهما على المان يونايتد، ففي عام 2015 فاز على المان يونايتد بنتيجة 2-0، وفي مباراة الذهاب فاز عليه بنفس النتيجة أيضًا على ملعب أولد ترافولد وسط جماهير المان يونايتد، ونتابع معكم نتيجة مباراة اليوم.

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مفاجأة خروج الملكي

لعل أبرز مفاجآت دوري أبطال أوروبا هي خروج الملكي ريال مدريد من التصفيات في عودة دور 16 من البطولة، بعد أن كان متقدم بهدفين مقابل هدف، أتى نادي أياكس أمستردام، وفاجأ الجميع بالفوز على الريال في عقر داره برباعية مقابل هدف وحيد، ليخرج الملكي من دور 16 وسط علامات تعجب من عشاق الريال الذي حصل على البطولة العديد من المرات في وجود الدون رونالدو من قبل.

سجل الأبطال في دوري أبطال أوروبا

لعل نادي مانشستر يونايتد له حظ الأسد في سجل الأبطال من قبل، وذلك في عدد مرات الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعدد بلوغ مباريات النهائي، حيث فاز المان يونايتد في ثلاث مرات، وحصل على الوصافة في مرتين، فاز بدوري أبطال أوروبا في عام 1968، وعام 1999، وعام 2008، وحصل على الوصافة في عام 2009، وعام 2011، بينما نادي باريس لم يحالفة الحظ في الوصول للمباراة النهائية من قبل، على الرغم من مشاركاته العديدة في البطولة، أي أنه لم يفز ولم يحصل على الوصافة من قبل في تلك البطولة، ولكنه قد يفجر المفاجأة في هذا الموسم بعد خروج الكبار من دوري أبطال أوروبا.

يطاقة المباراة

مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب فوز باريس بنتيجة 2-0

على ملعب حديقة الامراء في باريس

تحكيم دامير سكومينا

مساعد حكم جور برابروتنيك

مساعد اخر فوكان روبيرت

حكم رابع ماتي جوج

تعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي

توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة قناة بي إن سبورت إتش دي1

البث المباشر

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