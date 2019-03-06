توقيت مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة للمباراة|يلا شوت شاهد...

سوف يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء ، منافسه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، و اللقاء سوف سيقام على أرضية ملعب ” حديقة الأمراء ” معقل النادي الباريسي .

وكما نعرف أن فريق باريس سان جيرمان قد حقق فوزاً ساحقاً في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0 على ملعب ” أولد ترافورد ” معقل الشياطين الحمر ، حيث سجل أهادف النادي الباريسي في اللقاء كلاً من بريسنال كيمبيمبي , وكيليان مبابي .

ويقوم فريق باريس سان جيرمان بالسعي في هذا اللقاء ، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز للتأهيل لربع النهائي وعدم الصدمات من أي مفاجآت أثناء المباراة أي مفاجآت ، بالإضافة إلى أن يقوم فريق مانشستر يونايتد بالعسي حول تحطيم آمال الفريق الباريسي في تحقيق الفوز .

وستقام المباراة الساعة 11:00 مساءاً ، وذلكط بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر ، في حين سوف تقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .

وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب ، 8:00 بتوقيت موريتانيا ،و الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان ، وستنقل المباراة على ( بي ان سبورت 1 ) ، ويقوم بالتعليق عليها المعلقين حفيظ الدراجي + علي محمد علي .