مصدر: إدارة الزمالك تعد اللاعببن بمكافأة بعد الفوز على جور ماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
وعد مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت خاصة لهم في حال الفوز على جور ماهيا الكيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأكد مصدر في الجهاز الإداري لنادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة النادي وعد بصرف مكافأة في حال الفوز باللقاء المقبل.
وسبق للاعبي الزمالك أن حصلوا على مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية.
وسيلتقي الزمالك مع جور ماهيا على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم الأحد القادم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مجموعات البطولة الأفريقية.
ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث في المجموعة برصيد خمس نقاط، خلف نصر حسين داي الجزائري بسبع نقاط، ثم جور ماهيا بست نقاط، بينما يحل بترو أتلتيكو في المرتبة الرابعة بأربع نقاط.
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