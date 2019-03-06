مصير الزمالك في يده.. 4 فرق عربية في انتظار التأهل بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

على خطى دوري أبطال إفريقيا، قد تحسم أربعة أندية عربية بطاقات الصعود للدور التالي من مسابقة الكونفدرالية خلال مباريات الجولة الخامسة والتي ستقام يوم الأحد المقبل.

الأندية المرشحة لبلوغ دور المجموعات حال فوزهم في الجولة المقبلة وهم: نهضة البركان المغربي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني ونصر حسين داي الجزائري.

وبعيدًا عن مواقف الأندية الأربعة، فمازال يمتلك فريق الزمالك الممثل الوحيد للأندية المصرية في البطولة عقب الخروج المصري البورسعيدي الفرصة للتأهل بعدما أنعش آماله في تخطي دور المجموعات عقب فوزه في الجولة الماضية أمام بترو أتليتكو الأنجولي (1-0).

- المجموعة الأولى

يتصدر فريق نهضة البركان المغربي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط يليله أوثو ديو النيجيري برصيد خمس نقاط ثم حسنية أكادير والرجاء البيضاوي المغربيين برصيد أربعة وثلاث نقاط على الترتيب.

ويستضيف نهضة البركان منافسه أوثو ديو في مباراة يحتاج فيها الفريق المغربي لنتيجة الفوز من أجل التأهل دون النظر إلى مباراته الأخيرة أمام حسنية أكادير.

- المجموعة الثانية

يمتلك فريق النجم الساحلي فرصة الصعود للدور التالي حال فوزه في المباراة المقبلة أمام مواطنه الصفاقسي في المباراة المقرر لها على ملعب "الطيب المهيري".

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط يليله الصفاقسي بست نقاط ثم إينجو رينجرز بأربع نقاط، ويتذيل ساليتاس البوركيني الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

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- المجموعة الثالثة

ثالث الأندية العربية والتي تمتلك فرصة الصعود وهو فريق الهلال السوداني صاحب السبع نقاط.

ويأتي خلف الهلال الثنائي أشانتي كوتوكو ونكاما الزامبي في المركزي الثاني والثالث بست نقاط، ثم زيسكو الزامبي بأربع نقاط.

فرص تأهل الهلال في الدور المقبل قد تكون صعبة إذ يحتاج بطل السودان الفوز خارج ملعبه على كوتوكو من أجل ضمان بطاقة التأهل رسميًا.

- المجموعة الرابعة

يمتلك فريق نصر حسين داي الجزائري الفرصة من أجل خطف البطاقة الأولى من المجموعة الرابعة للتأهل للدور المقبل.

بطل الجزائر سيخرج لمواجهة بترو أتليتكو حيث يحتاج نصر حسين داي لنتيجة واحدة من أجل الصعود وهو تحقيق الفوز.

هذه المجموعة ستشهد أيضًا مواجهة مصيرية للزمالك من أجل إنعاش آماله عندما يستقبل جور ماهيا الكيني.

الزمالك يبحث عن نتيجة الفوز فقط من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل حيث يتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث برصيد خمس نقاط خلف جورماهيا وصيف المجموعة بست نقاط ونصر حسين داي المتصدر بسبع نقاط، ويتذيل بترو أتيلتكو الترتيب برصيد أربع نقاط.