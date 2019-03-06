تعرف علي حجم إصابة فينسيوس ومدة غيابة

تعرض البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد للإصابة، خلال مشاركة فريقة أمام أياكس بإياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر موقعة الرسمي عن حالة الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب فينسيوس اليوم

وكشفت أنه تعرض لإصابة تمزق في أربطة الكاحل الأيمن للساق اليمنى.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية الصادرة، اليوم الاربعاء، أنه اللاعب سيغيب لمدة لا تقل شهرين تقريبًا.

وغادر فينيسيوس جونيور المباراة باكيًا بعدما تعرض للإصابة في أنكل قدمه، بعدما سدد كرة خارج شباك أياكس وسقط على أرضية الملعب، ودخل ماركو أسينسيو بدلًا منه في الدقيقة 35 من عمر نفس الشوط.

وإنتهت المباراة بفوز أياكس علي ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في عقر دار الفريق الملكي علي ملعب سانتياجو برنابيو.